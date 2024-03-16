Drone operatörü eğitimi heyecan dolu anlara sahne oldu - Son Dakika
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Drone operatörü eğitimi heyecan dolu anlara sahne oldu

Drone operatörü eğitimi heyecan dolu anlara sahne oldu

Çin'in Guangxi eyaletindeki bir üste düzenlenen drone operatörü eğitimi heyecan dolu anlara sahne oldu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor.

16.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
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Drone operatörü eğitiminden çeşitli görüntüler

Çin'in Guangxi eyaletindeki bir üste düzenlenen drone operatörü eğitimi heyecan dolu anlara sahne oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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