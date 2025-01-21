DSÖ'den ABD'nin Çekilme Planına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DSÖ'den ABD'nin Çekilme Planına Tepki

DSÖ, ABD'nin örgütten çekilme kararına üzüntü duyduğunu açıkladı, ortaklığın önemine vurgu yaptı.

21.01.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, ABD'nin, DSÖ'den çekilmeyi planladığını duyurmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, DSÖ'nün ABD'nin çekilme kararına ilişkin mesajını paylaştı.

"DSÖ, ABD'nin DSÖ'den çekilmeyi planladığını duyurmasından dolayı üzüntü duyuyor." diyen Jasarevic, DSÖ'nün hastalıkların temel nedenlerini ele alarak daha güçlü sağlık sistemleri kurduğunu kaydetti.

Jasarevic, "DSÖ, hastalık salgınları dahil sağlık acil durumlarını tespit ederek, önleyerek ve bunlara yanıt vererek, ABD halkı dahil dünya genelindeki insanların sağlığını ve güvenliğini korumada önemli bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 1948'de DSÖ'nün kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Jasarevic, ABD'nin o tarihten bu yana Dünya Sağlık Asamblesi ve Yönetim Kurulu'ndaki aktif katılımı dahil, 193 diğer üye devletle birlikte DSÖ'nün çalışmalarını şekillendirmeye ve yönetmeye katkı sağladığını anlattı.

Jasarevic, "DSÖ ve ABD, uzun süredir sayısız hayat kurtardı ve ABD'lilerle insanları sağlık tehditlerinden korudu. Birlikte çiçek hastalığına son verdik ve birlikte çocuk felcini ortadan kaldırmanın eşiğine getirdik. ABD kurumları, DSÖ üyeliğine katkıda bulundu ve bundan faydalandı." dedi.

ABD'nin bu kararı yeniden değerlendirmesini umut ettiklerini söyleyen Jasarevic, "ABD ile DSÖ arasındaki ortaklığı, dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığı ve refahı yararına sürdürmek için yapıcı bir diyaloğa girmeyi dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin hemen ardından BM kuruluşu olan DSÖ'den, ABD'nin çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Politika, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ'den ABD'nin Çekilme Planına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
11:24 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:14:17. #1.11#
SON DAKİKA: DSÖ'den ABD'nin Çekilme Planına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.