DSÖ Salgın Anlaşması A Komitesi'nde Kabul Edildi - Son Dakika
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DSÖ Salgın Anlaşması A Komitesi'nde Kabul Edildi

DSÖ Salgın Anlaşması, 124 lehte oyla A Komitesi'nde onaylandı ve Genel Kurulda nihai karar bekleniyor.

20.05.2025 01:05
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelerce üç yıldan uzun süredir müzakere edilen DSÖ Salgın Anlaşması'nın, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısı kapsamında gerçekleştirilen A Komitesi'nde kabul edildiğini ve nihai kararın, bugün yapılacak Genel Kurul toplantısında verileceğini bildirdi.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden 78'inci DSA toplantısına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

DSÖ Salgın Anlaşması'nın kararının A Komitesi'nde 124 lehte, 0 aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul edildiğini kaydeden Ghebreyesus, "DSA'da gerçekten tarihi bir akşam yaşanıyor. Son adım; yarın sabahki Genel Kurul'da DSÖ Salgın Anlaşması'nın kabul edilmesi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, dünyayı daha güvende tutmayı seçtikleri için DSÖ'ye üye ülkelere bir kez daha teşekkür etti.

DSÖ'den yapılan açıklamada da DSÖ Salgın Anlaşması'nın, DSA tarafından bugün yapılacak Genel Kurul oturumunda nihai kabul için değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Salgın Anlaşması kararının onaylanması, hükümetlerin Kovid-19 salgını sırasında başlattığı ve salgınları önleme, bunlara hazırlanma ve yanıt vermedeki boşluklar ile eşitsizlikleri ele almak için dünyanın ilk anlaşmasını müzakere etmek üzere üç yıldan uzun süren bir sürecin ardından geldi. Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, DSÖ Anayasası'nın 19. Maddesi uyarınca kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Üye ülkeler, 3 yıldan uzun süredir bu anlaşmayı müzakere ediyor

DSÖ'nün en üst karar alma organ olan DSA'nın 78'inci toplantısı 19 Mayıs'ta Cenevre'de başlamıştı. Ghebreyesus, bu sabah DSA'nın açılışında yaptığı konuşmada, üye ülkelerin DSÖ Salgın Anlaşması'nı ele alacağını ve bunu kabul etmelerini umut ettiklerini bildirmişti.

Üye ülkelerin 2021'den bu yana geçen yoğun müzakerelerin ardından DSÖ Salgın Anlaşması konusunda 16 Nisan'da fikir birliğine vardığını hatırlatan Ghebreyesus, anlaşma için taslak metinde uzlaşıldığını kaydetmişti.

Ghebreyesus, bugün yapılacak üst düzey toplantıda bu anlaşmanın kabul edilmesini umut ettiğini dile getirmişti.

DSÖ üyesi ülkeler, gelecekteki salgın tehditlerine karşı daha hazır olmak amacıyla 3 yıldan fazla süredir "Salgın Anlaşması" konusunda müzakereler yürütüyordu.

DSÖ, Aralık 2021'de salgın önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendirmek için hükümetler arası müzakere kurulunun kurulması tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ Salgın Anlaşması A Komitesi'nde Kabul Edildi - Son Dakika

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