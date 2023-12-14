DSÖ: Trafik kazaları hala acil bir küresel sorun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının düşmesine ve ölümleri azaltmaya yönelik politikaların geliştirilmesine rağmen, trafik kazalarının ve kara yolu güvenliğinin halen "acil bir küresel sorun" olmaya devam ettiğini bildirdi.

DSÖ, 108 ülkenin kara yolu güvenliğine ilişkin verileri derlediği yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, trafik kazalarındaki yıllık ölümlerin 2010-2021 yıllarında yüzde 5'lik bir düşüşle 1,19 milyona gerilediği ifade edildi.

Ölümlerin azaltılmasına yönelik politikaların geliştirilmesinde "kayda değer" bir ilerleme gözlemlendiği belirtilen raporda, ölümlerdeki düşüşe rağmen dakikada 2, günde 3 bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarının ve kara yolu güvenliğinin halen "acil bir küresel sorun ve sağlık krizi" olmayı sürdürdüğü bildirildi.

Raporda, trafik kazalarının özellikle 5-29 yaşlarındaki kişilerin hayatını kaybetmelerinin birincil nedeni olmaya devam ettiği belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, trafik kazalarındaki ölümlerin azaldığını ancak bunun yeterince hızlı olmadığını ifade etti.

Ghebreyesus, "Yollarımızdaki katliam önlenebilir. Tüm ülkeleri, ulaşım sistemlerinin merkezine arabalar yerine insanları koymaya, yayaların, bisikletlilerin ve diğer savunmasız yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.