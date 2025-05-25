DSP Toplantısında Stratejik Adımlar Değerlendirildi

(ANKARA) - DSP'de, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında düzenlenen İl Başkanları, Başkanlık Kurul ve Parti Meclisi toplantılarında, iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. Toplantılarda, örgütsel yapının güçlendirilmesi, saha faaliyetlerinin artırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik adımlar değerlendirildi.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Genel Merkez'de, İl Başkanları, Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle toplantılar düzenlendi.

Toplantılarda, iç ve dış siyasi gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı ve örgütsel yapının güçlendirilmesi, saha faaliyetlerinin artırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik adımlar değerlendirildi.

Önder Aksakal toplantılarda, "Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve halkımızın beklentilerine sahip çıkan bir anlayışla, Türkiye'nin yarınları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını verdi.