Dubaya Takılan Kadın Yaralandı

Karabük'te araç parkını engellemek için konulan dubaya ayağı takılan kadının yere düşüp yaralanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yenişehir Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde yürüyen kadın, araç parkını engellemek için konulan dubalardan birine ayağı takılarak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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