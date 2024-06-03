Düğün çıkışında silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika
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Düğün çıkışında silahlı saldırı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün çıkışında husumetli olduğu kişiye ateş eden Bülent Kaya, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Mahkeme, Kaya'yı 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, bir kişiyi de yaralamaktan 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

03.06.2024 21:28
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde düğün çıkışı husumetli olduğu kişiye ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan Bülent Kaya (43), 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, bir kişiyi de yaralamaktan 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 2023 Kasım ayında Samsun'un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Kaya, bir düğün çıkışı içinde Ramazan Kaya, Ali Dağ, Şaban Dağ ve Mertcan Dağ'ın bulunduğu otomobile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yakalanan Bülent Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten toplam 33 yıl, bir kişiyi yaralamadan da 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düğün çıkışında silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

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