Çorum'un Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Çorum- Yozgat kara yolunda A.İ. idaresindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, Koçhisar Barajı mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düğünden Dönüşte Minibüs Devrildi: 15 Yaralı - Son Dakika
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