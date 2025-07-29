Duke Üniversitesi'ne Ayrımcılık Soruşturması

ABD Eğitim Bakanlığı, Duke Üniversitesine ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Duke Law Journal" adlı hukuk dergisine "daha az temsil edilen" ırk ve etnik kökenden kişilere avantaj sağlayarak "ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD Eğitim Bakanlığından, ülkenin köklü üniversitelerinden Duke Üniversitesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, üniversitenin, öğrenciler tarafından hazırlanan "Duke Law Journal" adlı hukuk dergisine üye seçerken ırk, ten rengi ve milliyet bazlı ayrımcılık yaptığına dair şikayetler alındığı ifade edildi.

Geçen yıl dergiye yeni üyelerin seçildiği sınavda "daha az temsil edilen gruplara" mensup oluşundan bahseden adaylara daha fazla puan verildiği belirtilen açıklamada, şikayetler üzerine üniversiteye ve dergiye soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ayrıca Eğitim Bakanı Linda McMahon ve Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr'ın da üniversiteye, işe alım, öğrenci kabul ve burs işlemlerinde ayrımcılık yapıldığına dair ortak mektup yazdığı ifade edildi.

Bakanların mektupta, üniversiteden belirli ırk ve etnik kökenden kişilere avantaj sağlayan uygulamalarını gözden geçirmesini istediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkedeki birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Harvard Üniversitesi ve üniversitenin hukuk dergisi "Harvard Law Review" hakkında da makale seçimlerinde "ırka dayalı ayrımcılık" yapıldığı iddiaları üzerine 28 Nisan'da soruşturma başlatılmıştı.