Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 1,5 milyar dolarlık kredi - Son Dakika
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Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 1,5 milyar dolarlık kredi

Nijerya, sübvansiyon kaldırma reformları için Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi aldı.

30.12.2024 19:16
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Dünya Bankası, Nijerya hükümetine, yakıt sübvansiyonlarının kaldırılması ve devam eden vergi reformlarını desteklemek amacıyla 1,5 milyar dolarlık kredi sağladı.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu yönetimi tarafından başlatılan reformları desteklemek için 1,5 milyar dolarlık kredinin tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, kredinin, Haziran 2024'te "Ekonomik İstikrarı Sağlamak ve Dönüşümü Kolaylaştırmak İçin Reformlar (RESET) Kalkınma Politikası Finansmanı" girişimi kapsamında onaylandığı kaydedildi.

Kredinin Nijerya ekonomisini istikrara kavuşturmayı ve ülkedeki kırılgan kesimlere destek sağlamayı amaçladığı aktarılan açıklamada, ayrıca, petrol dışı gelirleri artırmayı, mali sürdürülebilirliği teşvik etmeyi ve kaliteli kamu hizmetleri sunmak için yeterli kaynak sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Açıklamada, kredinin iki dilimde yapılandırıldığı ve farklı vadelerde geri ödeneceği ifade edildi.

Nijerya Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun, ülkede yapılan reformların, Nijerya'nın sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme yoluna girmesini sağlayacağını belirtti.

Edun, Dünya Bankasının RESET gibi programlar kapsamında sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Makroekonomik istikrarı yeniden sağlamak, kalkınma önceliklerimizi gerçekleştirmek ve kamu kaynaklarını sürdürülebilir şekilde yeniden yönlendirmek için gerekli reformları kararlılıkla uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Tinubu'nun, 29 Mayıs'ta, petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairadan (yaklaşık 0,12 dolar) satılan akaryakıtın fiyatı, 965 nairaya (0,62 dolar) çıkarken bu durum, ülkede hayat pahalılığına yol açmıştı.

Tinubu'nun sübvansiyon kararı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan çift haneli enflasyonu daha da kötüleştirmiş, hayat pahalılığıyla boğuşan halkın öfke ve hayal kırıklığını artırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 1,5 milyar dolarlık kredi - Son Dakika

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