Dünya Çevre Günü İçin Gönüllü Etkinlikler

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Tengchong kentindeki bir sulak alan parkında atık toplayan gönüllüler görülüyor, 4 Haziran 2025.
Çin'de 5 Haziran'a denk gelen Dünya Çevre Günü öncesinde halkın çevre koruma konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. (Fotoğraf: Gong Zujin/Xinhua)
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