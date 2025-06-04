Dünya Çevre Günü’nde Fidan Dikimi

Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

SATSO Hatıra Ormanında düzenlenen etkinliğe, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, diğer ilgililer ve ilkokul öğrencileri katıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, 2023 yılında oluşturulan hatıra ormanında daha yeşil bir Sakarya ve Türkiye için etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Fidan dikiminin ardından katılan öğrencilere, "doğa elçisi" belgesi takdim edildi.

MÜSİAD'dan Kurban Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Başkanı Ahmet Cihan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cihan, mesajında Kurban Bayramı'nın kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerin; birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini, gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket, hayatımıza sağlık ve esenlik getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

SUBÜ öğrencileri kamp yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Sapanca Çatalkaya Vadisi'nde öğrencilerle çadır kampı etkinliği düzenledi.

Kampçılık ve doğada yaşam üzerine katılımcıların bilinçlenmesi için gerçekleştirilen etkinlikte, kamp kurma ve doğada liderlik gibi konularda öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.