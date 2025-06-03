WUHAN, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Wuhan kentinde pazartesi günü başlayan Dünya Robot Karnavalı'nda evcil hayvan robotları, makyaj robotları ve robotik gruplar gibi farklı türlerden yaklaşık 100 robot yer aldı. Katılımcılar, robotlarla etkileşim kurarak teknolojik gelişmelerin günlük yaşama sunduğu yenilikleri deneyimleme fırsatı buldu.
Son Dakika › Güncel › Wuhan'da Dünya Robot Karnavalı Başladı - Son Dakika
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