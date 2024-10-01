Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Güncel

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, yaşlıların yeni nesillere yol gösterdiğini belirtti.

Yaşlıların her gün hatırlanması gerektiğini anlatan Topsakaloğlu, "Yaşlılarımıza duygularımızın yalnızca bugünle sınırlı olmadığını belirterek ömürlerinin her gününü ve anını, sağlık, mutluluk ve huzurla yaşamalarını diliyor, saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.