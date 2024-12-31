Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Tamamlandı

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1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Tünel inşaatından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesindeki karla kaplı dağlardan geçen, dünyanın en uzun otoyol tüneli Tianshan Shengli Tüneli'ndeki çalışmalar pazartesi sabahı tamamlandı. Tünel, Çin'in altyapı gelişiminde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesindeki karla kaplı dağlardan geçen, dünyanın en uzun otoyol tüneli Tianshan Shengli Tüneli'ndeki çalışmalar pazartesi sabahı tamamlandı. Tünel, Çin'in altyapı gelişiminde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).