Dünyanın yaşayan tek panda üçüzlerinin en büyüğü olan Mengmeng, dişi bir yavru dünyaya getirdi

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler
1. Panda yavrusunun çeşitli görüntüleri
Dünyanın yaşayan tek panda üçüzlerinin en büyüğü olan Mengmeng, 18 Haziran'da dişi bir yavru dünyaya getirdi. Çin'in Guangzhou kentindeki Chimelong Safari Parkı'nda doğan panda yavrusunun sağlık durumu iyi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)
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