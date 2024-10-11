Düşük Gelirli Ülkelere Yeni Mali Destek Çağrısı - Son Dakika
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Düşük Gelirli Ülkelere Yeni Mali Destek Çağrısı

IMF ve Dünya Bankası'nın, düşük ve orta gelirli ülkelerin likidite ihtiyaçlarına yönelik yenilikler geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

11.10.2024 20:16
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NEW ABD Hazine Bakanlığının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Jay Shambaugh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve çok taraflı kalkınma bankalarını, düşük ve orta gelirli ülkelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yollar üzerinde çalışmaya çağırdı.

Shambaugh, düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte, uluslararası finans kuruluşlarının küresel ekonomi ve ABD için önemli rolüne ilişkin konuştu.

IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın on gün içinde gerçekleştirileceğine işaret eden Shambaugh, küresel mali politika yapıcıların nerdeyse tamamının başkent Washington'a geleceğini söyledi.

Shambaugh, küresel ekonominin son iki yılda dayanıklılık gösterse de çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Birçok ekonomide jeopolitik riskler, değişen demografik özellikler ve yavaş verimlilik artışı var." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın ayrıca Çin'in mevcut ekonomik modelinden kaynaklanan bir zorlukla karşı karşıya olduğunu öne süren Shambaugh, ülkenin küresel üretimin yüzde 30'unu yapmasına rağmen imalat yatırımlarına daha fazla sübvansiyon yönlendirme yönündeki son adımlarını eleştirdi.

Shambaugh, küresel ekonomiyi daha yavaş büyümeye itebilecek güçlerle mücadele etmek için tüm araçların kullanılması gerektiğini belirterek, IMF ile Dünya Bankasının kuruldukları günden bu yana küresel ekonomik büyüme ve istikrarı desteklemede önemli bir rol oynadığını anlattı.

"Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için yatırıma acil ihtiyaç var"

Düşük ve orta gelirli ülkelerin karşı karşıya olduğu finansman zorluklarına değinen Shambaugh, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için bu ülkelerde yatırıma acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Shambaugh, Hazine Bakanlığının likidite sıkıntısı yaşayan ancak sürdürülebilir borç yüküne sahip ülkeler için "daha iyi bir yol bulmak" amacıyla uluslararası finans kuruluşlarıyla birlikte çalıştığını anlattı.

IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda, geçici şoklarla başa çıkan çok sayıda ülkenin ihtiyaçlarını karşılayan yeni mekanizmalar ve program tasarımı değişiklikleri geliştirme konusunda ilerleme kaydedebileceklerini umduğunu aktaran Shambaugh, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınmaya kendini adamış bir ülkeyseniz ve önemli reform önlemlerinin yanı sıra önemli finansmanı açığa çıkarmak için IMF ve çok taraflı kalkınma bankalarıyla etkileşime girmeye istekliyseniz, sürdürülebilir uzun vadeli kalkınmanızı destekleyecek şekilde likidite ihtiyaçlarınızı karşılamak için ikili, çok taraflı ve özel sektör kaynaklarından oluşan bir finansman paketine ihtiyaç var."

Shambaugh, bunun uluslararası finans kuruluşlarında "çok çalışma ve yenilik" gerektireceğini belirterek, bu kuruluşların yeni kredi ve reform programlarını tasarlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düşük Gelirli Ülkelere Yeni Mali Destek Çağrısı - Son Dakika

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