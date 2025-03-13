Duterte Manila'ya Dönüşte Gözaltına Alındı

LAHEY, 13 Mart (Xinhua) -- Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sorgulandığı "uyuşturucuyla savaş" kampanyası nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emrinin ardından salı günü sabah saatlerinde yurtdışından Filipinler'in başkenti Manila'ya dönüşünde gözaltına alındı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi çarşamba günü yaptığı açıklamada gözaltında tutmak üzere Duterte'yi teslim aldıklarını belirtti.
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