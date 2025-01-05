Düzce'de Sahipsiz Köpek Zehirlenmesi Soruşturması

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Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde sahipsiz bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin 1 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balatlı köyünde bir köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Şüpheli hakkında ayrıca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğünce idari soruşturma açıldı.