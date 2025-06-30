Düziçi'nde Anız Yangını Ormana Sıçradı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 5 dekar alan zarar gördü.İlçedeki Çamiçi Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık 5 dekar orman, yangında zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ,(Osmaniye),