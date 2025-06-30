Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yarbaşı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması yürütülen bölgede 20 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düziçi'nde Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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