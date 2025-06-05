Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da İstiklal Mahallesi Asaf Namlı Caddesi'nde 1 kişinin silahla yaralanmasının ardından çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Düziçi'nde Silahlı Yaralama: 3 Tutuklama - Son Dakika
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