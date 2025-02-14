e-Devlet Memnuniyeti Yüzde 95,81 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

e-Devlet Memnuniyeti Yüzde 95,81

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin anketine göre e-Devlet'e memnuniyet yüzde 95,81'e yükseldi.

14.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin 1 milyon kullanıcıyla gerçekleştirdiği anket, e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyetin yüzde 95,81'e yükseldiğini gösterdi.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, vatandaşların işlemlerini kesintisiz, hızlı ve güvenli yapabilmesi, gerek hizmete ulaşımda sağladığı kolaylık gerekse ihtiyaç duyulan pek çok konunun varlığı e-Devlet Kapısı'na ilgiyi artırdı.

18 Aralık 2008'de erişime açılan e-Devlet Kapısı, bu yıl itibarıyla 1086 kuruma ait 8 bin 361 dijital hizmetiyle 67 milyon 124 bin 237 kullanıcıya hizmet sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de periyodik olarak kullanıcıların memnuniyetini araştırıyor. Bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden 1 milyon kullanıcının katılımıyla "2024 Yılı e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' yapıldı. Ankete göre e-Devlet'ten memnuniyet oranı yüzde 95,81'i buldu. Bu oran 2020 yılından bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında yapılan önceki ankette memnuniyet yüzde 94,8 olarak belirlenmişti.

Giriş sayısı 21,9 milyara yaklaştı

Ankete ilişkin kullanıcılardan gelen görüşler incelendiğinde ise yapay zeka, elektronik tebligat, 2 aşamalı doğrulama, sosyal güvenlik, engelliler, belediyeler gibi hususların en çok görüş ve öneri bildirilen alanlar olduğu görüldü.

Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nda bu ay itibarıyla 32 milyon 419 bin 562'si kadın, 34 milyon 704 bin 675'i erkek olmak üzere toplam kullanıcı sayısı 67 milyon 124 bin 237'ye ulaştı. Kurulduğu günden bu yana 12 milyar 818 milyon 941 bin 49'u internet, 9 milyar 32 milyon 832 bin 852 mobil olmak üzere toplam giriş sayısı 21 milyar 851 milyon 773 bin 909'u buldu.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, E-Devlet, E-Devlet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel e-Devlet Memnuniyeti Yüzde 95,81 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
11:14 Galatasaray mağlubiyeti Hollanda’yı salladı Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:31:15. #1.13#
SON DAKİKA: e-Devlet Memnuniyeti Yüzde 95,81 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.