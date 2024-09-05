Ecem Taşın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda bronz madalya kazandı

Güncel

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para judocu Ecem Taşın, Çavdar Emmanouela Masourou'yu yenerek bronz madalya kazandı.

Milli para judocu Ecem Taşın Çavdar para judo kadınlar 48 kilogram J1 disiplininde bronz madalya maçında Yunan rakibi Emmanouela Masourou'yu ippon ile yenerek bronz madalyayı kazandı

Çavdar, bu sonuçla Rio 2016'dan sonra bir Paralimpik bronzu daha elde etti.