ECOWAS, Benin ve Nijer'e ortak sınırların yeniden açılmasını çağırıyor

Güncel

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Benin ve Nijer'e ortak sınırlarını yeniden açmaları çağrısında bulundu.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, ECOWAS Ticaretin Serbestleştirilmesi Programı Görev Gücü Başkanı Mohamed Ibn Chambas, Benin ve Nijer arasında gerçekleştirilen üst düzey diyaloğa ilişkin açıklamalar yaptı.

Chambas, Benin ve Nijer'e aralarındaki farklılıkları diyalog yoluyla bir kenara bırakmaları ve ortak sınırlarını yeniden açmaları çağrısında bulundu.

İki ülke arasında kişilerin ve malların serbest dolaşımının, sınır ötesi nakliyecilerin, tüccarların ve yolcuların sıkıntılarını hafifletmeye yardımcı olacağının altını çizen Chambas, sınırların açılmasının topluluk için önemli bir adım olacağını belirtti.

Benin yönetimi, mayıs ayında denize kıyısı olmayan Nijer'in Benin'deki limanı kullanarak yaptığı ham petrol ihracatına yasak getirdiklerini bildirmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, ordunun geçen yıl Nijer'de düzenlediği darbe sonrasında bozulmuştu.

Benin ve diğer Batı Afrika ülkeleri, darbe sonrası Nijer'e sınırlarını kapatma dahil olmak üzere yaptırımlar uygulamış ve yaptırımlar şubat ayında hafifletilmişti.