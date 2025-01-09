Edip Akbayram Hastaneye Kaldırıldı

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SANATÇI Edip Akbayram (75), düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, bu sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakıma alınan Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Akbayram'ın eşi Ayten ve kızı Türkü Akbayram, hastanede ünlü sanatçıyı bekliyor.