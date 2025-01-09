Edip Akbayram Hastaneye Kaldırıldı

Şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki şarkıcı Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi yapan ekipler, Akbayram'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
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