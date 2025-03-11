Efkan Ala, Alevi Vakıfları Federasyonu ile Görüştü

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından, "AK Parti Genel Merkezi Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve heyetiyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik" diyerek, bir fotoğraf paylaştı.