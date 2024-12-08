Eflani'de Gölet Dondu

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Karla kaplı göletin bir kısmı dondu

KARABÜK - Beyaz örtüyle kaplı olan Karabük'ün Eflani ilçesindeki Kadıköy Göleti'nin bir kısmı soğuk hava nedeniyle dondu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından vana yenileme işlemleri için boşaltılmaya başlanan Kadıköy Göleti'nde su seviyesi kar suları ile yeniden yükseldi.

Hava sıcaklıklarının düşük olduğu ilçede göletin bir kısmındaki yüzeyde buz tabakası oluştu. Beyaz örtüyle kaplı bölge dron ile görüntülendi.