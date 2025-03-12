Eflani'de İstiklal Marşı Kutlaması

Karabük'ün Eflani ilçesinde, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında video klip hazırlandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin Candaroğulları Beyliği'ne yıllarca başkentlik yaptığı hatırlatıldı.

Eflani Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümüne özel video çalışması hazırlandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın da destek verdiği çalışma İstiklal Marşı'mızda vurgulanan birliği de temsil etmiş oldu. Bu anlamlı çalışmayı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor, bu vesile ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı, Türk milletinin inanç, azim ve kararlılığını sonsuza kadar yaşatacak bir destandır. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun."