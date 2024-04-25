Eflani'de kadınlara ve genç çiftçilere arıcılık eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Eflani'de kadınlara ve genç çiftçilere arıcılık eğitimi veriliyor

Eflani\'de kadınlara ve genç çiftçilere arıcılık eğitimi veriliyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Eflani Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kaliteyi Geliştir, Genç Arıcılar Yeriştir' projesi kapsamında, kadınlara ve genç çiftçilere arıcılık eğitimi veriliyor. Proje kapsamında 120 kursiyer arıcılık eğitimi alacak ve başarılı olanlara arılı kovanlar hibe edilecek. Kursiyerler, teorik bilgilerin ardından uygulamalı eğitime başladı. Proje ile gençlerin arıcılığa teşvik edilmesi ve bilgi birikimlerinin artırılması hedefleniyor.

25.04.2024 11:11
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Karabük'ün Eflani ilçesinde arıcılığın yaygınlaştırılması için hazırlanan proje kapsamında, kadınlara ve genç çiftçilere uygulamalı eğitim veriliyor.

Eflani Belediyesinin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Kaliteyi Geliştir, Genç Arıcılar Yeriştir" projesine 120 kursiyer başvurdu.

Teorik bilgiler verilmesinin ardından yazılı sınava tabi tutulan kursiyerler, daha sonra uygulamalı eğitime başladı. Başarılı olan kursiyerlere, arılı kovanlar hibe edilecek.

Eflani Belediyesi veteriner hekimi ve proje koordinatörü Zerrin Yılmaz, AA muhabirine, projeye başvuran 18 ile 35 yaş arasındaki kadınlar ile çiftçilerle uygulamalı eğitimlere başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında ilçede yaşayan gençleri arıcılığa teşvik etmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Hem bilimsel hem de modern arıcılık yöntemlerini harmanlayarak kursiyerlerin bilgi birikimlerini artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Kursiyerlere uygulamalı eğitim veren Ahmet Çetin de birinci basamak arıcılık eğitimine devam ettiklerini dile getirerek, "Kursiyerlere arı ailesini tanıttık. Döllenmiş ana arı ile verimsiz ana arıyı gösterdik. Yalancı ana ile türemiş kovanı anlattık. İşçi arı larvaları ile erkek arı larvalarını gösterdik. Kovanlarda gelişecek olumsuzlukları anlattık. Yani arıcılığın alfabesini tanıttık." diye konuştu.

Kursiyerler projeden memnun

Kursiyer 34 yaşındaki Osman Çetinkaya ise projenin gençler için faydalı olduğunu kaydetti.

Her hafta çarşamba günü kursa geldiğini anlatan Çetinkaya, "Herkese tavsiye ediyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

18 yaşındaki Nagihan Çelik, teorik ve uygulamalı eğitimlerin güzel geçtiğini, önemli bilgiler edindiğini belirtti.

Kursiyer 29 yaşındaki Onural Çakır da kurs sayesinde arıcılığa başladığını, 2 arılı kovan hibesi aldığını ve kendi balını üretmek istediğini söyledi.

Kaynak: AA

Karabük, Eflani, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eflani'de kadınlara ve genç çiftçilere arıcılık eğitimi veriliyor - Son Dakika

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