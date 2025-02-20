Eflani'de Kar Manzaraları

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Beyaz örtüyle kaplanan köydeki kar manzaraları böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı sonrası doğa beyaza bürünürken ortaya çıkan kartpostallık görüntüler dronla görüntülendi.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Eflani'de de kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Tamamen beyaza bürünen ilçeye bağlı Çukurören Köyü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Dron ile kaydedilen o anlar görenleri mest etti.