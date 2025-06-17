Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Eflani'de Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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