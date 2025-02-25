Buz tutan göller böyle görüntülendi
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde yüzeyi buz tutan göller dron ile görüntülendi.
Eflani ilçesi kar yağışının artından beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 21 dereceyi gördüğü ilçedeki Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletlerinin yüzeyleri dondu. Buzla kaplanan ve kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran göller dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Eflani'deki Göller Buzla Kaplandı - Son Dakika
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