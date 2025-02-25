Eflani'deki Göller Buzla Kaplandı

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Buz tutan göller böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde yüzeyi buz tutan göller dron ile görüntülendi.

Eflani ilçesi kar yağışının artından beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 21 dereceyi gördüğü ilçedeki Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletlerinin yüzeyleri dondu. Buzla kaplanan ve kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran göller dron ile görüntülendi.