Eflani\'den kısa kısa

Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçilere zirai ilaçlama uygulamaları konusunda uyarıda bulunuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, zirai ilaçlama uygulamaları ve arı kayıplarının önlenmesi konusunda çeşitli kararlar alındığı bildirildi.
Kararlara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Tarlasında ilaçlama yapacak çiftçilerimiz, muhtarlara bilgi vermek zorundadır. Daha sonra köy, mahalle muhtarlarımızın belirlediği haftanın bir günü üreticilerimiz ilaçlama faaliyetini tamamlayacaktır. Muhtarlarımız ilaçlama yapılacak günü, arıcılara en az bir gün önceden bildirecektir. Haftanın arka arkaya gelmeyen 2 günü belirlenecek olup, arı sahipleri kovanları kapatacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Arıcılık faaliyeti bulunmayan köy ya da mahallelerde, muhtarların izni dahilinde ilaçlama faaliyetinin rutin şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Muhtarlarımızın belirlediği gün dışında, gün içinde ilaçlama yapmak isteyen çiftçilerimizin tarlaların bulunduğu köy, mahalle muhtarlarına bilgi vermesi ve muhtarların belirlediği günde ilaçlama yapması kararlaştırılmıştır. Bunun dışında yönetmelik gereği arıların kovanda olduğu akşam saatleri ile sabahın erken saatlerinde ilaçlama faaliyeti gerçekleştirilebilir. Gerekli duyurular, çiftçilerimize köy mahalle konaklarından ve cami hoparlörlerinden ve mesaj yoluyla duyurulmaktadır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri sahada gerekli denetimleri yapacaktır."
-"Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni" kursu
Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eflani Şehit Hasan Yılmaz Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" kursuna 24 kişi katıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, yaptığı açıklamada, kurs talebinde bulunan çiftçilerle, Eflani Şehit Hasan Yılmaz Halk Eğitimi Merkezi'nde bir araya geldiklerini belirterek, çiftçilerden gelen taleplere çözüm önerileri sunduklarını bildirdi.
Kursiyerleri, hayvan yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda bilgilendirdiklerini vurgulayan Şenol, hayvancılıkta verim, kalite ve sürdürülebilirliği hedeflediklerini kaydetti.
Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'ın, kursiyerlere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında da bilgi verdiğini belirtti.
Kursa davet ettikleri Karabük Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Şahin Çadırcı ve Dr. Öğretim Görevlisi Alper Çağlayan'ın, çiftçilerin sorularını yanıtladığını aktaran Şenol, "İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcımız Erdal Kaya, sahadaki tecrübelerini kursiyerlerle paylaştı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 24 kursiyer, belge almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.
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