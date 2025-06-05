Egehan'ın Minberdeki Neşesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Egehan'ın Minberdeki Neşesi

05.06.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 buçuk yaşındaki Egehan, Cuma hutbesinde imamla yan yana durarak izleyenleri mutlu etti.

3 buçuk yaşındaki Egehan'ın Cuma hutbesinde imamla yan yana durdu: O anlar izleyenleri gülümsetti

YOZGAT - Yozgat'ta geçtiğimiz hafta Cuma namazı esnasında hutbeye çıkan çocuğun cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri izleyenleri mutlu etti.

Yozgat'ta Çapanoğlu Mahallesinde bulunan Hz. Bilal Camii'nde geçtiğimiz hafta Cuma namazında çocuğun minbere çıktığı anlar izleyenleri gülümsetti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde 3 buçuk yaşındaki Egehan'ın minberde yer aldığı ve hutbe boyunca oradan inmediği görüldü. İmamın da bu durumu oldukça hoşgörülü karşıladığı ve Egehan'ı düşmemesi için tuttuğu görüntülendi.

Hz. Bilal Camii'ne babasıyla tekrar giden Egehan, çıktığı yeri kendisi göstererek tarif etti. Egehan'ın babası Mustafa Ergül ise, geçen hafta oğlunun Cuma namazına ikinci gidişi olduğunu söyledi. Ergül, "Oğlum camiyi yeni gördü. Kendine bir alan belirledi. Hoca efendi mihraba çıkınca oğlum da çıktı. Önce müdahale etmek istedim ama hoca efendi çocuğu rahat bırakmamı söyledi. 'Ben ilgilenirim' dedi. Mihrabın merdivenleri dik olduğu için hoca efendi hem hutbesini verdi hem de çocuğu tutmaya çalıştı. Ben de o anları çektim. Hocama çok teşekkür ediyorum çocuğun şevkini kırmadı. Video çektiğim kısım küçük bir kısmı. Hutbenin başından sonuna kadar mihraptan inmedi. Caminin maskotu haline geldi. Cemaat de ilgilendi. Oğlum Egehan camiyi sevdi. Sonrasında bir daha geldik. Tekrar mihrapta oynadı. Mihrabı çok sevdi" diyerek namaz esnasında yaşananları anlattı.

'Camiler çocuklarla güzeldir' anlayışının canlı örneği olarak değerlendirilen bu an takdir topladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Cemaat, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Egehan'ın Minberdeki Neşesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:48:09. #7.13#
SON DAKİKA: Egehan'ın Minberdeki Neşesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.