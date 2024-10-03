Eğirdir Gölü İçin 9 Maddelik Eylem Planı - Son Dakika
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Eğirdir Gölü İçin 9 Maddelik Eylem Planı

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Kuraklık ve biyolojik kirlenmeye karşı Eğirdir Gölü'nde eylem planı hayata geçirildi.

03.10.2024 11:47
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planını hayata geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Gölü'nün kuraklık tehdidi, alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı korunması ve rehabilite edilmesi amacıyla harekete geçildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla komisyon oluşturuldu. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

Göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin TVK Genel Müdürlüğünce ön fizibilite raporu hazırlandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları da Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu (EDR) hazırladı. Kurum, bu çalışmalar sonucu belirlenen 9 maddelik eylem planını kamuoyuna duyurmuştu.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, eylem planının uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Oktar, gölün ekolojik değerini ortaya koymak, göl ve çevresindeki faaliyetleri mevzuat kapsamında sınırlandırmak ve koruma kullanma dengesini gözetme amacıyla TVK Genel Müdürlüğünün, Eğirdir Gölü ve kıyı kesimini, "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak ilan ettiğini belirtti.

Özel araçlarla ve dalgıçlarla temizlik başladı

Çalışmalar kapsamında acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin temizlenmesi amacıyla Gemi İnşa Sanayi A.Ş. (GİSAŞ) amfibi sulak alan rehabilitasyon aracı tasarladı.

Bu araçlarla göl yüzeyinde, göl içindeki hassas bölgelerde ise özel ekipmanlı dalgıçlarla temizlik çalışmalarına başlandığını açıklayan Oktar, gölü besleyen Çayköy Dere ağzında biriken rüsubatın da (ağaç dalları ve bitki tortusunun) DSİ'ye ait araç ve ekipmanlarla temizlendiğini kaydetti.

TVK Genel Müdürlüğü, göl tabanında dip çamuru temizliği yapılmasına yönelik fizibilite çalışmalarına devam ediyor. Elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda dip çamuru temizliği başlatılacak.

TVK Genel Müdür Yardımcısı Oktar, "Çalışmalar kapsamında akademisyenlerimiz gölün içerisinden ve dip sedimanından 20 farklı noktadan alınan örnekleri analiz ediyor. Analizler tamamlandığında gölden çıkarılacak çamurun hangi bilimsel metotlarla bertaraf edileceği ve bununla ilgili yapılacak tüm önlemleri bizlere sunmuş olacaklar ve bu doğrultuda tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eğirdir'i gelecek nesillere aktaracağız"

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Eğirdir Gölü'nün bölge ve ülke için önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık göldeki su seviyesinin hızla azalmasına sebep oldu. Yağış rejimindeki değişiklikler, sıcaklık artışları ve bölgedeki insan faaliyetleri, göl ekosistemini olumsuz etkiledi. Su seviyesinin azalmasıyla göldeki biyolojik kirlilik, alg patlamaları ve kötü koku gibi sorunlar ortaya çıktı. Eğirdir Gölümüz bölgedeki içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra tarımsal sulama, turizm ve balıkçılık gibi birçok alanda kritik öneme sahip. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi acil bir ihtiyaç haline geldi. Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin koordinasyonuyla başlatılan rehabilitasyon çalışmaları sayesinde gölün ekosistemini koruyarak bu eşsiz doğal kaynağı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

Eğirdir Gölü İçin 9 Maddelik Eylem Planı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü İçin 9 Maddelik Eylem Planı - Son Dakika

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