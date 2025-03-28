Eğirdir Gölü'nde Yasak Avcılığa Ceza - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde Yasak Avcılığa Ceza

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Eğirdir Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 7 kişiye toplam 13 bin TL ceza kesildi.

28.03.2025 13:43
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Eğirdir Gölünde yasadışı avcılık yapan 7 kişiye ceza kesildi

ISPARTA - Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı, gelen ihbar üzerine tırıvırı ile avlanan kişileri tespit etti. Yapılan denetimlerde yasa dışı av malzemeleri ele geçirilirken, 7 kişiye toplam 13 bin TL idari para cezası kesildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek tırıvırı ile avcılık yapan vatandaşları tespit etti. Eğirdir Gölü'nün çeşitli noktalarında gece gündüz denetimlerini sürdüren ekipler, ihbar üzerine gittikleri bölgede yasa dışı avlanmada kullanılan tırıvırı ve hapislikleri ele geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişiye toplamda 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

"Tırıvırı ticari avcılığa girer"

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğirdir Gölü hastane altı kıyı şeridindeyiz. Son iki gündür müdürlüğümüze ve jandarma bot komutanlığına tırıvırı ile avcılık yapıldığı yönünde yoğun ihbarlar geliyor. Tırıvırı, ticari avcılık kapsamında değerlendirilir. Gerekli incelemeleri yaparak av araçlarına el koyduk. Canlı sazanları göle iade ettik. 15 Mart itibariyle başlayan av yasağı 15 Haziran'a kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın bu süreçte hassasiyet göstermelerini ve yasağa uymalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yasağa rağmen kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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