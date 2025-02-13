Eğitim-Bir-Sen\'den \'yer değişikliği hakkı\' açıklaması

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EĞİTİM-Bir-Sen, toplu sözleşme kararının hayata geçirilmesi ve üniversite idari personeline yer değişikliği hakkının verilmesi için basın açıklaması yaptı.

Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, sendika üyeleri ile STK temsilcileri, toplu sözleşme kararı ve üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı için basın açıklaması düzenledi. Sendika adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, "Bugün burada, üniversite çalışanlarının, kurumlar arasında yer değişikliği talebi başta olmak üzere, yaşadıkları diğer bazı sorunlarını dile getirmek ve kamuoyuyla paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün bu saatlerde 81 ilimizde, üniversite önlerinde, kampüslerde, hep birlikte 'toplu sözleşme kararı hayata geçirilsin, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı verilsin' diye haykırıyoruz. 6'ncı ve 7'nci toplu sözleşme dönemlerinde imza altına aldığımız, ilgili kurumlarla birlikte çalıştığımız, YÖK tarafından da gerekli düzenlemesi yapılarak onaya sunulan haklı talebimizin geciktirilmesine, geçiştirilmesine artık tahammülümüz kalmamıştır. Meydanlardan yetkililere soruyoruz, daha neyi bekliyorsunuz? Aile yılı ilan edilen bu yılda da mı bizi anlamayacaksınız? Yükseköğretim Kurulu tarafından özenle çalışılan, masanıza getirilen, onayınıza sunulan ve meydanlardaki binlerce çalışanın dört gözle beklediği çözüm önerisinin, bürokrasinin dehlizlerinde kaybolmasını mı bekliyorsunuz?" dedi.

Yavuz, "Üniversite çalışanlarımızın yer değişikliği talebinin mevcut yasal durumu ve süreç özetle şu şekildedir. Üniversite idari personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmiş olmasına rağmen; bakanlık ve taşra teşkilatı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan idari personelin, kurumlar arasında yer değişikliğine benzer bir merkezi yer değişikliği hakkına sahip değildir. Üniversite idari personelinin başka bir üniversiteye geçebilmesi, kadrosunun bulunduğu üniversitenin iznine ve gideceği üniversitenin onayına bağlıdır. Bu iznin genellikle verilmemesi, uzun dava süreçlerine neden olmakta, olumlu sonuçlanan davalar dahi personelin yer değişimini sağlayamamaktadır. Halihazırda çoğu üniversite, diğer üniversitelere yer değişikliği yapmak isteyen idari personelinin bu taleplerini, yönergeler aracılığıyla düzenlemektedir. Yeknesak olmayan bu yönergeler, uygulama birliği sağlamadığı gibi diğer üniversiteler için bağlayıcılığı da yoktur" diye konuştu.

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesinin (f) bendindeki 'üniversitelerde görevli memur ve diğer görevlilerin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından, yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilecekleri' hükmü, üniversite idari personelinin, üniversiteler arasında yer değişikliğinin hukuki dayanağının mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında sendikamızın gayretleri sonucunda Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6. ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'nde, idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmış; bu bağlamda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş ise de henüz işleyen bir sistem ortaya konulamamıştır. Bu nedenle, üniversite idari personelinin, üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin, halen bir kısım üniversiteler tarafından yapılan, ancak haliyle diğer üniversiteleri bağlamayan, münferit yönergeler yerine toplu sözleşme hükmünden hareketle, YÖK Başkanlığı eliyle üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir düzenleme yapılması gereklidir."

Talat Yavuz, "Biz Eğitim Bir Sen olarak aylardır, ısrarla, 'öğretim elemanlarının mali hakları acilen iyileştirilmelidir' diyoruz. Öğretim elemanları, kamuda diğer meslek gruplarıyla orantılı bir artış gerçekleşmeyen nadir meslek gruplarından biri olmuştur. Bu durum, üniversite camiasında ve kamuoyunda, çalışma hayatındaki kamu yönetimine ve adalete olan güveni ciddi ölçüde zedelemektedir. Son yıllardaki enflasyonist ortamda, mali haklarında reel bir artış gerçekleşmeyen, aksine büyük oranda kayıplar yaşayan akademisyenlik, ciddi ölçüde itibar kaybına uğramıştır. Üniversitelerde görev yapan akademik personele yönelik bir ücret politikasının oluşturulması; öğretim elemanlarının mali haklarında artış sağlanması yönünde bir düzenleme yapılması elzemdir. Biz, sorunlara çözüm üretilinceye kadar mücadele etmeye, yer değişikliği başta olmak üzer diğer taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar üniversite çalışanına yönelik, YÖK ve üniversite disiplin kurullarına sendika temsilcilerimizin katılımının sağlanması, jüri üyeliklerine ücret verilmesinin sağlanması, sözleşmeli üniversite çalışanlarının kadroya kavuşturulması, 3600 başta olmak üzere; ek göstergelerin iyileştirilmesi, 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a'ya geçişi gibi önemli adımların atılmasını sağladık. Çözümün adresi olanlardan, YÖK'ün özenle yaptığı çalışmayı hayata geçirmelerini, rektörlerimizden bu sürece katkı sunmalarını bekliyoruz" dedi.