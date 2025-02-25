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(ANKARA)- Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Bugu¨n, egˆitim sistemimizin ic¸ine sızdırılan gerici anlayıs¸, Cumhuriyet'in degˆerleriyle taban tabana zıttır. Egˆitimi tarikat ve cemaatlerin insafına terk edenler, c¸ocuklarımızı c¸agˆ dıs¸ı bir sistemin ic¸ine hapsetmeye c¸alıs¸ıyorlar." dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, dün başlattıkları Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşünün ardından Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Özbay amaçlarını anlatırken, "Bugu¨n burada bagˆımsızlık ve antiemperyalizm ruhunu yeniden yükseltmek, Cumhuriyetimizin temelini olus¸turan o¨zgu¨rlu¨k, eşitlik ve emek mu¨cadelesini bir kez daha haykırmak ic¸in toplandık" ifadesini kullandı.

Kadem Özbay şunları söyledi:

"Özgu¨rlu¨k, eşitlik ve emek mu¨cadelesini bir kez daha haykırmak ic¸in toplandık"

"Bugu¨n, 25 S¸ubat'ta, tarihin akıs¸ını degˆis¸tiren, C¸anakkale'deyiz. Bugu¨n burada bagˆımsızlık ve antiemperyalizm ruhunu yeniden yükseltmek, Cumhuriyetimizin temelini olus¸turan o¨zgu¨rlu¨k, eşitlik ve emek mu¨cadelesini bir kez daha haykırmak ic¸in toplandık. Çanakkale savaşları, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuş, emperyalizme, onların uşaklarına karşı yazılan destan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolun başlangıcı, Kurtuluş Savaşının, Kuvayi Milliye'nin, İnönü, Sakarya ve Dumlupınar zaferlerinin temel harcı olmuştur. Çanakkale, vatan ve ulus için bir toplumun bütün fertlerinin harekete geçtiği bir savaş ve zafer olmuştur. Bugün ülkemizde yaşanılanlara baktığımızda Çanakkale zaferi bize çok şey anlatmaya devam ediyor. Çünkü Çanakkale, Türk ulusunun bağımsız yaşama kararlılığının, vatanını koruma inancının ilk büyük başarısıdır. Çanakkale Savaşları, her türlü zorlukların üstesinden gelineceğini göstermiş, tam bağımsız, modern, çağdaş ve ulusal bir devletin bu topraklarda yeni baştan kurulabileceğinin öncüsü olmuştur. Bugu¨n bizler, aynı ruhla, aynı kararlılıkla buradayız. Emek ve o¨zgu¨rlu¨k mu¨cadelesini bu¨yu¨tenler olarak, ülkemizin bağımsızlık ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. C¸u¨nku¨ biliyoruz ki Cumhuriyet yalnızca bir yo¨netim bic¸imi degˆil, bir yas¸am felsefesidir; eşitliğin, halkın egemenligˆinin ve emegˆindegˆer buldugˆu, birlikte yaşama arzusunun sürekli güçlendiği bir siyasal du¨zendir. ve biliyoruz ki, Cumhuriyet özgürlükler, yurttaş haklarına güvenceyle, adaletle, bilimsel demokratik eğitimle, emekle bu¨yu¨r, gu¨c¸lenir!Bugu¨n burada C¸anakkale ruhunu yas¸atmak, bu ruhun mirasc¸ısı oldugˆumuzu go¨stermek ic¸in bir aradayız. Emperyalizme, so¨mu¨ru¨ du¨zenine, bagˆımsızlıgˆımızı tehdit eden her tu¨rlu¨ baskıya kars¸ı durdugˆumuzu haykırmak ic¸in buradayız!

"Egˆitimi tarikat ve cemaatlerin insafına terk edenler, c¸ocuklarımızı c¸agˆ dıs¸ı bir sistemin ic¸ine hapsetmeye c¸alıs¸ıyor"

Bugu¨n, egˆitim sistemimizin ic¸ine sızdırılan gerici anlayıs¸, Cumhuriyet'in degˆerleriyle taban tabana zıttır. Egˆitimi tarikat ve cemaatlerin insafına terk edenler, c¸ocuklarımızı c¸agˆ dıs¸ı bir sistemin ic¸ine hapsetmeye c¸alıs¸ıyorlar. Bunun c¸arpıcı bir o¨rnegˆi, Genc¸lik ve Spor Bakanlıgˆı ile Milli EgˆitimBakanlıgˆı'nın 110 bin o¨gˆrenciyi C¸anakkale'ye go¨tu¨rmeorganizasyonunda go¨ru¨yoruz. Planlamanın "sadece kızlar" ve "sadece erkekler" olarak do¨nemlere ayrılarak yapılması, AKP iktidarının genc¸ligˆine bakıs¸ ac¸ısını bir kez daha go¨zler o¨nu¨nesermis¸tir. C¸anakkale'de yan yana savas¸an, omuz omuza destan yazan kadın ve erkekler, bugu¨n ise gerici politikalarla ayrıs¸tırılmaya, toplumsal hayattan koparılmaya c¸alıs¸ılıyor. C¸anakkale ruhu, kadını ve erkegˆiyle birlikteligˆin, bagˆımsızlık ic¸in verilen ortak mu¨cadelenin adıdır.Oysa s¸imdi, egˆitim sistemimizde yaratılan bu ayrıs¸ma, genc¸leri birbirinden koparmaya, gelecegˆimizi karartmaya yo¨nelik bir adımdır. Egˆitimde bilimsellikten, laiklikten ve es¸itlikten taviz veren bu anlayıs¸, tarihimize ve degˆerlerimize ihanet etmektedir.

"Ögˆrencilerimizi bo¨len, toplumsal yapıyı ayrıs¸tıran bu gerici uygulamaları kabul etmiyoruz"

C¸anakkale ruhunu gerc¸ekten anlamak isteyenler, Cumhuriyet'in temel degˆerlerine ve laik egˆitime sahip c¸ıkmalıdır. Egˆitim-I·s¸ olarak, o¨gˆrencilerimizi bo¨len, toplumsal yapıyı ayrıs¸tıran bu gerici uygulamaları kabul etmiyoruz! C¸anakkale, ancak yan yana durarak, omuz omuza yu¨ru¨yerek anlas¸ılır! Egˆitimi, gericiligˆe degˆil, bilime teslim edecegˆiz! Farklı sayılar verilmekle birlikte Sevket Süreyya Aydemir'in Genel Kurmay Belgelerine dayanarak verdiği rakamlara göre 8 ay süren bu savaşta 186.869 şehit verdik. 64.440 kişi savaş anındaki salgın hastalık ve diğer nedenlerle yaşamını yitirdi. Toplam 251.359 insanımızı kaybettik. Anadolu'nun o tarihlerdeki tahmini nüfusu 12 milyondur. Sarıkamış ve diğer cephelerdeki savaşlarla birlikte 1 milyondan fazla insanımızı kaybettik. Kurtuluş Savaşına giderken eli silah tutan 1 milyondan fazla insanını kaybetmiş bir toplum olduğumuzu hatırlamalıyız, unutturmamalıyız.

"Biz bu vatanı sokakta bulmadık"

Biz bu vatanı sokakta bulmadık.Bu savaşta asker ihtiyacından dolayı üniversite öğrencileri, lise öğrencileri silah altına alındı. Milletin geleceği olan öğrenciler ve gençler, okullarını ve derslerini bir kenara bırakarak vatan müdafaasına koştular. 1887 yılında eğitim hayatına başlayan Sivas Lisesi'nin tüm son sınıf öğrencilerinin Çanakkale Savaşı'na gönüllü olarak katılmaları neticesinde okul, 1915 yılında mezun veremedi. Aynı şekilde Çanakkale, İstanbul, Galatasaray, Vefa, Bursa, Edirne, Kastamonu, Ankara, Kayseri, Konya, İzmir, Bilecik, Bolu, Kütahya, Denizli, Trabzon, Karesi Liselerinin öğrencilerinin de çoğunun gönüllü olarak savaşa katıldıkları ve bunların büyük çoğunluğunun cepheden geri dönemedikleri bilinmektedir. İstanbul Erkek lisesi ve Karesi lisesinden mezun olarak askere çağrılanların tamamı şehit olmuştur.

"Yas¸asın bagˆımsız Tu¨rkiye! Yas¸asın Cumhuriyet!"

Çanakkale'nin bir cephe savaşı olmaktan çok daha fazlası olduğunu bu öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşam öyküleri tek başına anlatır. Çünkü bu ulus Çanakkale zaferini varını yoğunu değil geleceğini de koyarak kazandı.Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk ve silah arkadas¸larını, C¸anakkale'de destan yazan kahramanlarımızı, saygıyla anıyoruz. Onların mirasına sahip c¸ıkarak cumhuriyetimizi yaşatacağız. Yas¸asın bagˆımsız Tu¨rkiye! Yas¸asın Cumhuriyet!"