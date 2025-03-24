Eğitim Sen'den İş Bırakma Kararı

(İZMİR) - Eğitim Sen üyesi akademisyenler, "öğrencileri demokratik Türkiye; özgür, özerk üniversite mücadelesinde yalnız bırakmamak" için yarın iş bırakma kararı aldı.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulunca yapılan açıklamada, "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yürüttükler demokratik Türkiye; özgür, özerk üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak 25 Mart Salı hizmet üretmiyoruz. İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz" denildi.