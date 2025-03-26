Eğitim-Sen'e Yönelik Soruşturmalara Tepki

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Eğitim Sen'e açılan soruşturmaya tepki göstererek, "Protestolar ve sendikal haklar anayasal bir haktır. Eğitim Sen yalnız değildir. Eğitim ve bilim emekçileri baskılar karşısında geri adım atmayacak, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadeleyi büyütecektir. Eğitim Sen'e yönelik baskılara son verilsin" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde öğrenciler, akademik boykot kararı aldı. Öğrencilere destek olmak için Eğitim-Sen de bir günlük iş bırakma kararını açıklamasının ardından merkez yürütme kurulu üyelerine soruşturma açıldı. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, konuya ilişkin açıklama yaparak, şunları kaydetti:

"Son günlerde muhalif kesimlere, öğrencilere yapılan operasyonların bir ayağı da Eğitim-Sen'e yönelik başlatılan soruşturmalar, sendikal haklara ve akademik özgürlüğe yönelik açık saldırılardır. Üniversitelerde boykotlara destek verdikleri, eğitim emekçilerinin haklarını savunmak için iş bıraktıkları ve demokratik taleplerini dile getirdikleri için Eğitim-Sen üyelerinin ifadeye çağrılması, gözaltılar ve baskılar kabul edilemez.

Eğitim-Sen, yıllardır eğitim emekçilerinin haklarını, laik ve bilimsel eğitimi savunan mücadeleci bir sendikadır. Bu soruşturmalar, sadece sendikal mücadeleyi değil, aynı zamanda üniversitelerde ve okullarda özgür düşünceyi hedef almaktadır. Siyasal iktidarın, eğitim alanını tamamen kendi politik çizgisine göre şekillendirme çabasına karşı, Eğitim-Sen'in ve akademisyenlerin direnişi büyük önem taşımaktadır.

Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Protestolar ve sendikal haklar anayasal bir haktır! Eğitim-Sen yalnız değildir! Eğitim ve bilim emekçileri baskılar karşısında geri adım atmayacak, Emek ve Demokrasi güçleriyle birlikte mücadeleyi büyütecektir. Eğitim-Sen'e yönelik baskılara son verilsin! Demokratik, laik ve bilimsel eğitim için mücadeleyi büyütelim!"