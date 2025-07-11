Eğitimde İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlığında, "Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024-2025 eğitim dönemine ait çalışmalar değerlendirilerek Aile Okulu Eğitim Faaliyetleri ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkında detaylı bilgi verildi.

Ayrıca, 2025-2026 yıllarında gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarına dair planlamalar yapıldı. Toplantıda, karşılaşılan zorlukların çözülmesi için çeşitli öneriler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine ulaşacak etkinliklerin düzenlenmesi için ortak stratejiler geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantıya, Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, ilgili birim amirleri katılım gösterdi.