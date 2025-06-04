Eğitimde Kalite ve Sürdürülebilirlik Konferansı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen etkinlikte, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalite yolculuğunun önemi anlatıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi ile Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yükseköğretimde kalite ve sürekli iyileştirme süreçlerini ele almak amacıyla "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Sürdürülebilirlik" konferansı düzenlendi.

Konferansta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon: Bitmeyen Yolculuk" başlıkla sunum yaptı.

Köksal, akreditasyon belgelerinin kurumların eğitim-öğretim kalitesini geliştirmesinde ve uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmasında temel araç olduğunu belirtti.

Akreditasyon kriterleri ve bu kriterlerin akademik programlara nasıl entegre edileceği konusunda detaylı bilgi veren Köksal, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.