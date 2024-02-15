Eğitimden üretime giden tarım yolculuğu
Hem üretiyorlar hem de yaşam becerilerini geliştiriyorlar
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta özel öğrenciler, okulda oluşturulan tarım atölyesinde gül, lavanta ve muhtelif sebze ve meyve üretimi yaparak hem üretime katkı sağlıyor hem de yaşam becerileri elde ediyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Dulkadiroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrenciler, bu yıl oluşturulan tarım atölyesinde başta gül, lavanta, çilek, muhtelif sebze ve meyveler üreterek becerilerini geliştiriyor.
250 metre karelik alanda oluşturulan seralık alanda yetiştirilen fideler okulda eğitim gören 93 öğrencinin el emeği ile serada ve uygulama bahçesinde toprağa dikiliyor. Üretilen ürünlerle hem perakende hem de toptan satışlar yapılacak ve elde edilen gelirler hem okulun döner sermayesine katkı sağlayacak hem de farklı projelerde kullanılacak.
"10 bin gül, 2 bin lavanta, muhtelif sebze ve meyve yetiştirme sürecindeyiz"
Dulkadiroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Hüseyin Benli, atölyede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Benli, "Okulumuz hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere mesleki eğitim veren bir kamu kurumudur. Okulumuzda 4 alanımız bulunuyor ve bunlar, el sanatları, mobilya, tarım ve giyim alanında toplam 93 öğrencimiz mesleki eğitim alıyor. Tarım atölyemiz 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında açıldı ve çocuklarımıza uygulamalı toprakla haşır neşir olarak eğitim veriyoruz. Bu alanda toplam 10 bin gül, 2 bin lavanta, muhtelif sebze ve meyve yetiştirme sürecindeyiz. Yetiştirdiğimiz gül çeliklerimizi tamamen yerel imkanlarla elde ediyoruz. Elde ettiğimiz gül çeliklerini küçük bardaklara yerleştiriyoruz ve daha sonra saksılara alıp daha sonra da satarak döner sermayeye katkı sağlamış olacağız" dedi.
"Amacımız çocuklarımızı toplumla bütünleştirmek"
Atölyede yapılan çalışmalarla öğrencilerin hem toplumla bütünleştiğini hem de beceri kazandıklarını ifade eden Okul Müdürü Benli, "Alanda öğrencilerimiz çok mutlu. Öğrencilerimizin birçok disiplin problemi sergileyen öğrencilerimizin tarım alanındaki çalışmalarından sonra rahatladıklarını rehabilite olduklarını gözlemledik. Tarım atölyemiz Kahramanmaraş'ta tek ve burada görülen tüm bitkilerimiz sadece bir kişinin yapacağı bir iş değil, ekip işidir. Amacımız çocuklarımızı toplumla bütünleştirmek, onların bağımsız yaşam becerilerini sağlamak. Okulumuzun önünde stant kurarak perakende satışlar yapmak, bunun dışında toptan olarak satışlar yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
"Öğrenciler bu işi aşkla yapıyor"
Okulun destek personellerinden Hacı Dal ise, "Bu serada yetiştirilen bütün her şeyde emeğimiz var. Şu an için bunları yapıyoruz ve daha güzellerini yapak için çalışıyoruz. Alandaki bilgilerimi öğrencilere aktarırken mutlu oluyorum, öğrenciler de bu işi aşkla ve şevkle yapıyor" ifadelerini kullandı.
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