Eğitime Destek Ziyareti

Orta Kaymakamı Erkan Minuz ile Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Orta Bölge Yatılı Okulu'nu ziyaret etti.
Kaymakam Minuz ile beraberindekiler, okulda incelemelerde bulunarak, öğrencilerle sohbet etti.
Ziyaret kapsamında eğitimin kalitesinin artırılması ve öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Minuz ve Belediye Başkanı Bezci, ziyarette eğitimin önemine dikkati çekerek gerekli desteklerin sağlanacağını ifade etti.
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