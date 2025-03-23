EHP'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA)- Emekçi Hareket Partisi (EHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin "Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edeceği gün tutuklandı. İktidarın seçilememe korkusu arşa çıktı. Yenildiler, yine yenilecekler" açıklamasını yaptı.

EHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edeceği gün tutuklandı. İktidarın seçilememe korkusu arşa çıktı. Çünkü milyonlar günlerdir ülkenin dört bir yanında iradesine sahip çıkıyor. Bu halk daha önce cevabını verdi. Yenildiler, yine yenilecekler."