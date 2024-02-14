Ejderha Temalı El Sanatı Ürünleri Çin'de İlgi Odağı - Son Dakika
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Ejderha Temalı El Sanatı Ürünleri Çin'de İlgi Odağı

Ejderha Temalı El Sanatı Ürünleri Çin\'de İlgi Odağı

Çin'in Hebei eyaletinde somut olmayan kültürel mirası devralan sanatçılar, ejderha temalı el sanatı ürünleri yaratmaya devam ediyor. Ejderha Yılı'nın gelişiyle ilgi odağı olan bu ürünlerin renkli dünyasına birlikte bakalım.

14.02.2024 16:10
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1. Ejderha temalı el sanatı ürünlerinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde somut olmayan kültürel mirası devralan sanatçılar, ejderha temalı el sanatı ürünleri yaratmaya devam ediyor. Ejderha Yılı'nın gelişiyle ilgi odağı olan bu ürünlerin renkli dünyasına birlikte bakalım.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hebei eyaletinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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