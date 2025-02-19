Ekinci Barzani ile Erbil'de Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci'nin, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakan Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldiği açıklandı. Açıklamada, görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.