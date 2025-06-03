Ekonomik Kriz ve İhtiyaçlar - Son Dakika
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Ekonomik Kriz ve İhtiyaçlar

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03.06.2025 11:17
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Ekonomik Kriz ve İhtiyaçlar
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Ofluoğlu, ekonomik yıkımın aileleri etkilediğini ve çözümün iktidarın değiştirilmesi olduğunu belirtti.

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Düşük gelir, yüksek enflasyon, ekonomik yıkım, yönetilemeyen ülke nedeniyle aileler perişan. Alım gücü yok oldu. Temel ihtiyaçlar bile artık lüks. 5 kilo et bile alınamayan 4 bin liralık bayram ikramiyesini müjde diye söyleyenler, Lale Devri'ni yaşayanlar size sesleniyorum: Aileler emekli maaşının tamamıyla kurban bile kesemiyor. Çözüm; ülkenin başına karabulut gibi çöken AK Parti iktidarını bir an evvel göndermek ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle güzel ülkemizi hak ettiği yerlere taşımaktır" dedi.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, bayram öncesi vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ofluoğlu, temel ihtiyaçların dahi lüks hale geldiğini belirterek, çözüm yolu olarak iktidarın bir av evvel değiştirilmesi ve parlamanter sisteme geçilmesini önerdi. Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuk yoksulluğunda sondan 2'ci sıradayız"

"Emekli yılı dediler, emekliler pazardan meyveyi, sebzeyi taneyle alıyor ya da pazarın sonunu bekleyip atık atılan sebzeyi meyveyi topluyor. Aile yılı dediler, aileler açlık sınırı altında var olma mücadelesi veriyor. Açlık sınırının 26 bin lira olduğu ülkemizde; asgari ücret 22 bin, emekli maaşı 14 bin lira. Yoksulluk, sefalet, çocuk işçiliği, çocuk ve kadın ölümleri aldı başını gidiyor. Türkiye'de 14 milyon kişi sosyal yardımlarla yaşıyor. 9 milyon 500 kişi genel sağlık sigortasını bile aldığı sosyal yardımlarla ödüyor. Her 5 aileden 1'i yoksulluk sınırının altında her 10 haneden 3'ü evini ısıtamıyor. Isınamayan bu evlerde artık sadece yoksulluğun değil, çaresizliğin de göstergesi. Ailelerin 3'te 1'i çatısı akan, duvarları nemli, pencereleri çürümüş sağlıklı olmayan evlerde yaşıyor. 5 çocuktan 1'i okula aç gidiyor. 15 yaş altı çocukların yüzde 20'si haftada en az bir gün hiç yemek yiyemiyor bu ülkede. Dünyada çocuk yoksulluğunda sondan 2'ci sıradayız.

"Temel ihtiyaçlar bile artık lüks"

Düşük gelir, yüksek enflasyon, ekonomik yıkım, yönetilemeyen ülke nedeniyle aileler perişan. Alım gücü yok oldu. Temel ihtiyaçlar bile artık lüks. 5 kilo et bile alınamayan 4 bin liralık bayram ikramiyesini müjde diye söyleyenler, Lale Devri'ni yaşayanlar size sesleniyorum: Aileler emekli maaşının tamamıyla kurban bile kesemiyor. Aileye bayram yok aslında. AK Parti öncesi ekonomik durum ne olursa olsun çocuklara iyi kötü bir ayakkabı alınır, harçlık verilirdi eskiden. Oysa şimdi bırakın kurban kesmeyi emekli torununa, anne-baba evladına harçlık bile veremeyecek, ailesine bayram sofrası kuramayacak hale geldi. İnsanlar açlık sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. 12 yaşında çocuklar ailelerine destek sağlamak için inşaatlarda çalışmak zorunda kalıyor ve maalesef ölüyorlar. Bütün bunları görmeyen AK Parti ve Belçika vatandaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı sorunu çözmüş... Gençlerin evlenmesini sağlamak için twit atmış, 'Seviyorsan evlen' diye. Açlıkla mücadele eden, çocuğuna beslenme koyamayan ailelere ise daha büyük bir müjde vermiş, 'TOGG alabilmeniz için uygun faizlerle finansman sağlayacağız' diyor Sayın Bakan. İnsanlar; 'yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçları sağlayamıyoruz', 'evimizi geçindiremiyoruz', 'Perişanız' diyor. Bakan da tıpkı Marie Antoinette gibi 'Ekmek bulamıyorsanız, TOGG alın' diyor.

"Çözüm AK Parti iktidarını bir an evvel göndermek"

Çözüm; ülkenin başına karabulut gibi çöken AK Parti iktidarını bir an evvel göndermek ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle güzel ülkemizi hak ettiği yerlere taşımaktır. Bunu başaracağız. Bayramları bayram gibi kutlayacağımız günlerde buluşmak üzere."

Kaynak: ANKA

Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomik Kriz ve İhtiyaçlar - Son Dakika

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